Hannover Rück Aktie
Marktkap. 29,3 Mrd. EURKGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
WKN 840221
ISIN DE0008402215
Symbol HVRRF
Hannover Rück Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hannover Rück nach einem Branchentreffen in Monte Carlo auf "Buy" mit einem Kursziel von 312 Euro belassen. Rückversicherer lockerten derzeit leicht ihre vertraglichen Anforderungen im Bereich der Naturkatastrophen, aber im Gegenzug werde das Versicherungsvolumen durch die Kunden erhöht, schrieb Michael Huttner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Den Trend aus niedrigeren Margen und höheren Volumina bewertet der Experte weiterhin positiv./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 15:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Hannover Rück
Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
|Unternehmen:
Hannover Rück
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
312,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
249,60 €
|Abst. Kursziel*:
25,00%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
246,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,83%
|
Analyst Name:
Michael Huttner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
295,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hannover Rück
|10:26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|10.09.25
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.25
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|22.08.25
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12.06.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10.04.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|28.01.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|19.09.24
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12.08.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|13.05.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|31.03.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|13.03.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|06.02.25
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG