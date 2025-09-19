Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Samstagmittag
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittag
Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag gestiegen. So gewann Bitcoin um 12:26 0,10 Prozent auf 115.775,83 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 115.657,76 US-Dollar.
Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 3,3 Prozent auf 16,00 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 73,5 Prozent.
Daneben steigt Litecoin um 0,03 Prozent auf 114,15 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 114,12 US-Dollar.
Zudem legt Ethereum zu. Um 0,06 Prozent verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 12:25 auf 4.474,13 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 4.471,36 US-Dollar wert war.
Zudem gewinnt Bitcoin Cash am Samstagmittag hinzu. Um 0,24 Prozent auf 602,17 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 600,72 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 2,992 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 12:25 bei 2,985 US-Dollar.
Indessen verstärkt sich der Dash-Kurs um 0,04 Prozent auf 23,21 US-Dollar. Am Vortag notierte Dash bei 23,20 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich Monero mit einem Aufschlag. Um 12:26 notiert der Monero-Kurs 1,34 Prozent stärker bei 298,18 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 294,25 US-Dollar.
Zudem gewinnt NEO am Samstagmittag hinzu. Um 0,77 Prozent auf 6,627 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der NEO-Kurs bei 6,576 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1874 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 12:25 bei 0,1871 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,8908 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:25 bei 0,8933 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3882 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:25 auf 0,3902 US-Dollar beziffert.
Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,0023 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0023 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0057 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 12:26 bei 0,0057 US-Dollar.Redaktion finanzen.net
