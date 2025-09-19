DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin98.746 +0,3%Euro1,1746 ±0,0%Öl66,66 -1,3%Gold3.685 ±0,0%
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Samstagmittag

20.09.25 12:43 Uhr
Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
92.235,1175 CHF 256,4299 CHF 0,28%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
98.745,7975 EUR 276,5119 EUR 0,28%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
86.072,3850 GBP 247,3845 GBP 0,29%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
17.157.993,5106 JPY 48.046,4959 JPY 0,28%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
115.982,5432 USD 324,7789 USD 0,28%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.556,5537 CHF 0,6347 CHF 0,02%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.807,6032 EUR 0,7561 EUR 0,02%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
3.318,9209 GBP 0,9050 GBP 0,03%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
661.606,1970 JPY 131,3753 JPY 0,02%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
4.472,2461 USD 0,8881 USD 0,02%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
2,3777 CHF -0,0014 CHF -0,06%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,5456 EUR -0,0015 EUR -0,06%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
2,2189 GBP -0,0011 GBP -0,05%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
442,3141 JPY -0,2604 JPY -0,06%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,9899 USD -0,0018 USD -0,06%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,7111 CHF 0,0027 CHF 0,38%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,7613 EUR 0,0029 EUR 0,38%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,6636 GBP 0,0026 GBP 0,39%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
132,2853 JPY 0,4998 JPY 0,38%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,8942 USD 0,0034 USD 0,38%
Charts|News
LTC/CHF (Litecoin-Schweizer Franken)
90,6568 CHF -0,0992 CHF -0,11%
Charts|News
LTC/EUR (Litecoin-Euro)
97,0560 EUR -0,1042 EUR -0,11%
Charts|News
LTC/GBP (Litecoin-Britische Pfund)
84,5995 GBP -0,0846 GBP -0,10%
Charts|News
LTC/JPY (Litecoin-Yen)
16.864,3813 JPY -18,1085 JPY -0,11%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag gestiegen. So gewann Bitcoin um 12:26 0,10 Prozent auf 115.775,83 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 115.657,76 US-Dollar.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 3,3 Prozent auf 16,00 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 73,5 Prozent.

Daneben steigt Litecoin um 0,03 Prozent auf 114,15 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 114,12 US-Dollar.

Zudem legt Ethereum zu. Um 0,06 Prozent verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 12:25 auf 4.474,13 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 4.471,36 US-Dollar wert war.

Zudem gewinnt Bitcoin Cash am Samstagmittag hinzu. Um 0,24 Prozent auf 602,17 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 600,72 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 2,992 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 12:25 bei 2,985 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Dash-Kurs um 0,04 Prozent auf 23,21 US-Dollar. Am Vortag notierte Dash bei 23,20 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Aufschlag. Um 12:26 notiert der Monero-Kurs 1,34 Prozent stärker bei 298,18 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 294,25 US-Dollar.

Zudem gewinnt NEO am Samstagmittag hinzu. Um 0,77 Prozent auf 6,627 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der NEO-Kurs bei 6,576 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1874 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 12:25 bei 0,1871 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,8908 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:25 bei 0,8933 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3882 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:25 auf 0,3902 US-Dollar beziffert.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,0023 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0023 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0057 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 12:26 bei 0,0057 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: wael alreweie / Shutterstock.com