Aktie bewertet

Investment-Tipp Hannover Rück-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

12.09.25 13:28 Uhr
Die Hannover Rück-Aktie wurde von Jefferies & Company Inc. genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
249,00 EUR 6,40 EUR 2,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Analysehaus Jefferies hat Hannover Rück auf "Buy" mit einem Kursziel von 335 Euro belassen. Anhand eines monatlichen Branchen-Trackers unterzog Philip Kett 24 Versichereraktien am Freitag einer eingehenden Analyse, welche Stimmungsindikatoren, Bewertungen, die Konsensschätzungen für die Gewinne, Dividenden sowie Änderungen bei den Buchwerten erfasst. Der Sektor im Emea-Raum (Europa, Naher Osten und Afrika) habe sich im August mit Blick auf die Kurse insgesamt schwach entwickelt, wobei es auch Ausreißer gegeben habe.

Aktienbewertung im Detail: Die Hannover Rück-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 13:11 Uhr sprang die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,1 Prozent auf 248,60 EUR zu. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 34,75 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 75.446 Hannover Rück-Aktien umgesetzt. Die Aktie kletterte auf Jahressicht 2025 um 6,3 Prozent aufwärts. Die Hannover Rück-Bilanz für Q3 2025 wird am 10.11.2025 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 11:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

mehr Analysen