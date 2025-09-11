Investment-Tipp Hannover Rück-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Die Hannover Rück-Aktie wurde von Jefferies & Company Inc. genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.
Das Analysehaus Jefferies hat Hannover Rück auf "Buy" mit einem Kursziel von 335 Euro belassen. Anhand eines monatlichen Branchen-Trackers unterzog Philip Kett 24 Versichereraktien am Freitag einer eingehenden Analyse, welche Stimmungsindikatoren, Bewertungen, die Konsensschätzungen für die Gewinne, Dividenden sowie Änderungen bei den Buchwerten erfasst. Der Sektor im Emea-Raum (Europa, Naher Osten und Afrika) habe sich im August mit Blick auf die Kurse insgesamt schwach entwickelt, wobei es auch Ausreißer gegeben habe.
Aktienbewertung im Detail: Die Hannover Rück-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Um 13:11 Uhr sprang die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,1 Prozent auf 248,60 EUR zu. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 34,75 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 75.446 Hannover Rück-Aktien umgesetzt. Die Aktie kletterte auf Jahressicht 2025 um 6,3 Prozent aufwärts. Die Hannover Rück-Bilanz für Q3 2025 wird am 10.11.2025 erwartet.
