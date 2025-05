10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX schwächer erwartet

Der DAX bewegt sich vorbörslich klar in der Verlustzone und dürfte zum Start unter die runde Marke von 24.000 Punkten fallen.

2. Börsen in Fernost uneins

In Tokio verliert der Nikkei 225 gegen 07:00 MESZ 1,05 Prozent auf 36.907,98 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite auf Vortagesniveau bei 3.387,63 Zählern.

In Hongkong notiert der Hang Seng 0,55 Prozent tiefer bei 23.695,88 Einheiten.

3. Snowflake-Aktie springt an: Umsatz von Snowflake knackt Milliardenschwelle

Das KI-Unternehmen Snowflake hat am Mittwoch nach Handelsschluss in den USA die Bilanz für das erste Quartal seines Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht. Zur Nachricht

4. Zoom-Aktie wenig bewegt: Gewinn von Zoom Communications schnellt hoch

Das US-amerikanische Softwareunternehmen Zoom Video Communications hat die Bilanz des jüngst abgelaufenen Jahresviertels präsentiert. Zur Nachricht

5. freenet-Aktie schwächelt: freenet hält nach solidem Jahresstart an Prognose fest

freenet hat im ersten Quartal 2025 Umsatz und Ergebnis leicht gesteigert und die Jahresprognose bekräftigt. Zur Nachricht

6. Sanofi-Aktie: Sanofi kauft Vigil Neuroscience

Sanofi kauft mit einer Übernahme eine experimentelle Alzheimer-Behandlung. Zur Nachricht

7. Rio Tinto-Aktie: Rio Tinto plant Ausbau der Amrun-Bauxitmine in Australien

Rio Tinto will die Kapazität seiner Bauxit-Mine Amrun im australischen Bundesstaat Queensland erhöhen. Zur Nachricht

8. Generali-Aktie: Generali meldet höheren Gewinn im Tagesgeschäft

Der italienische Versicherer Generali hat seinen Gewinn im Tagesgeschäft Anfang 2025 deutlich gesteigert. Zur Nachricht

9. Ölpreise kaum verändert

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag im frühen Handel wenig bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete am Morgen 64,95 US-Dollar und damit vier Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Lieferung im Juni legte am Morgen bei 61,66 Dollar ähnlich stark zu.

10. Euro weiter über 1,13 US-Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag zunächst kaum bewegt. Die Gemeinschaftswährung kostete im frühen Handel 1,1332 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Am Mittwoch war der Euro wieder über die Marke von 1,13 Dollar gestiegen und hatte damit seine Erholung vom Rückschlag vergangener Woche fortgesetzt.