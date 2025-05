Kapazität erhöhen

Rio Tinto will die Kapazität seiner Bauxit-Mine Amrun im australischen Bundesstaat Queensland erhöhen.

Wie der Bergbaukonzern mitteilte, fühlt er erste Arbeiten zum Kapazitätsausbau durch. Rio Tinto will damit sicherstellen, genügend Bauxit für seine Aluminiumoxid-Werke und Kunden zur Verfügung zu haben.

Das Projekt namens Kangwinan beinhalte eine neue Mine und eine Ausweitung der Hafenkapazitäten, was es Rio Tinto erlauben würde, seine Bauxit-Produktion in der Region Weipa Southern, wo Amrun liegt, fast zu verdoppeln. Die erste Förderung sei um das Jahr 2029 geplant, so Rio Tinto.

Die Förderung aus dem Kangwinan-Projekt soll den Wegfall der Minen Adoom in Queensland und Gove im Northern Territory ersetzen, die laut Rio Tinto voraussichtlich gegen Ende des Jahrzehnts geschlossen werden.

Das Aluminiumoxid, das Rio Tinto in seinen Raffinerien in Queensland herstellt, wird in Aluminiumhütten in Australien und Neuseeland zu Aluminium weiterverarbeitet. Die finale Investitionsentscheidung will Rio Tinto 2026 fällen.

Es käme eine Bauxit-Förderkapazität von bis zu 20 Millionen Tonnen in Weipa Southern hinzu. Derzeit liegt die Kapazität bei rund 23 Millionen Tonnen. Frühe Arbeiten wie ein Camp für Bauarbeiter und eine Zugangsstraße seien bereits genehmigt, so der Konzern.

