DAX aktuell

Nach seinem Sprung über die Marke von 24.000 Punkten und einem weiteren Rekordhoch sind am Donnerstag beim DAX Verluste auszumachen.

Der DAX ist am Donnerstag 0,44 Prozent leichter bei 24.017,06 Punkten in den Handel gestartet. Das Tagestief liegt bisher bei 23.877,78 Zählern - der DAX bleibt schwach.

Der Leitindex hat eine Rekordrally hinter sich, die in der Spitze am 21. Mai 2025 auf ein Allzeithoch von 24.152,24 Punkten getragen hatte. An diesem Tag wurde bei 24.122,40 Zählern zudem ein neuer Rekordschlussstand erreicht.

Wer­bung Wer­bung

Entfernung von Rekordniveau

Am Donnerstag entfernt sich das Börsenbarometer von seinen Rekorden. An der Wall Street hatten die wichtigsten Aktienindizes am Vorabend auf dem höchsten Niveau seit dem Frühjahr den Rückwärtsgang eingelegt. Begründet wurde dies mit einer schwachen Auktion von US-Staatsanleihen, die die hohe Staatsverschuldung wieder in den Fokus rückte. Zuletzt hatte ja auch Moody's die Bonität der USA gesenkt. Die Anleiherenditen zogen nun an, was den Aktienanlegern nicht schmeckte.

DAX mit starker Performance 2025

Der DAX hat sein Jahresplus am Vortag auf gut 21 Prozent hochgeschraubt, während der MDAX mit dem höchsten Stand seit fast drei Jahren auf 19,5 Prozent kam. Der DAX hat damit seine Kursgewinne aus dem Jahr 2024 bereits nach fünf Monaten übertroffen. Die 2025 kaum veränderten US-Indizes wurden weit abgehängt.

Experten wie Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners sehen den Leitindex daher aus technischer Sicht im "überkauften Bereich".

Wer­bung Wer­bung

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires