Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX verbucht schlussendlich Verluste

Index-Performance im Fokus

Der DAX verlor am vierten Tag der Woche an Wert.

Werte in diesem Artikel

Der DAX tendierte im XETRA-Handel letztendlich um 0,47 Prozent tiefer bei 24.008,27 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,128 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,437 Prozent auf 24.017,06 Punkte an der Kurstafel, nach 24.122,40 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 24.040,21 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 23.843,07 Punkten.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 1,28 Prozent nach oben. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 22.04.2025, einen Stand von 21.293,53 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, lag der DAX-Kurs bei 22.287,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.05.2024, wurde der DAX auf 18.680,20 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 19,89 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 24.152,24 Punkten. Bei 18.489,91 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 3,18 Prozent auf 81,68 EUR), Bayer (+ 2,72 Prozent auf 24,36 EUR), Commerzbank (+ 1,29 Prozent auf 26,63 EUR), Zalando (+ 0,96 Prozent auf 30,58 EUR) und Hannover Rück (+ 0,21 Prozent auf 281,00 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Porsche (-4,31 Prozent auf 44,00 EUR), Merck (-2,93 Prozent auf 114,30 EUR), Heidelberg Materials (-2,41 Prozent auf 177,95 EUR), Brenntag SE (-2,18 Prozent auf 59,26 EUR) und RWE (-1,95 Prozent auf 32,60 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 6.265.428 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 310,078 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

DAX-Fundamentaldaten im Blick

Im DAX verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,51 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net