Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagmittag im Plus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 28,57 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 28,57 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 28,64 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,36 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 948.830 Deutsche Bank-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,02 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,27 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Abschläge von 57,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,00 EUR, nach 0,680 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 26,02 EUR aus.

Deutsche Bank ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,77 Prozent auf 15,03 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 17,23 Mrd. EUR gelegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 2,88 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Aktie nach starkem Vortag etwas schwächer: JPMorgan bekräftigt Kaufempfehlung

Hold von Warburg Research für Deutsche Bank-Aktie

DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Bank von vor 3 Jahren abgeworfen