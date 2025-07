Angespannte Stimmung in Zürich: SMI beendet die Montagssitzung im Minus

SMI-Titel UBS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in UBS von vor 3 Jahren verdient

UBS-Aktie freundlich: Schweizerische Finanzministerin will keine Verzögerung bei Großbanken-Regulierung

Wie du DAX Gewinne in den ersten 30 Minuten des Handelstages erzielst

Aufschläge in Zürich: SMI klettert zum Start des Mittwochshandels

Handel in Zürich: SLI startet im Plus

«Unverhältnismässig»: UBS-Chef übt Kritik an Regulierungsplänen

Heute im Fokus

Rückgang des deutschen BIP im zweiten Quartal. Rio Tinto macht weniger Gewinn. KRONES hält an Ausblick für Gesamtjahr fest. Massiver Aktiensplit bei BYD in Shenzen soll Privatanleger anlocken. Symrise korrigiert Wachstumsprognose nach unten. AUTO1 erhöht nach starkem 2. Quartal Jahresziele. Novo Nordisk-Aktie nach dem Kursdebakel: So reagieren Analysten.