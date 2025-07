Angespannte Stimmung in Zürich: SMI beendet die Montagssitzung im Minus

SIX-Handel im Fokus

Der SMI bewegte sich letztendlich auf rotem Terrain.

Letztendlich gab der SMI im SIX-Handel um 0,38 Prozent auf 11.936,89 Punkte nach. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,384 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,378 Prozent auf 11.937,62 Punkte an der Kurstafel, nach 11.982,91 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 11.993,08 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 11.905,44 Zählern.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, bei 11.871,32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, bei 11.660,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, lag der SMI-Kurs bei 12.173,44 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 2,69 Prozent nach oben. Bei 13.199,05 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10.699,66 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Swiss Re (+ 1,70 Prozent auf 146,60 CHF), Givaudan (+ 1,19 Prozent auf 3.837,00 CHF), UBS (+ 0,80 Prozent auf 29,16 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,65 Prozent auf 52,58 CHF) und Partners Group (+ 0,53 Prozent auf 1.128,00 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Sonova (-1,53 Prozent auf 231,30 CHF), Lonza (-1,44 Prozent auf 561,60 CHF), Richemont (-1,23 Prozent auf 140,05 CHF), Roche (-1,12 Prozent auf 255,60 CHF) und Nestlé (-0,91 Prozent auf 77,01 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 4.489.207 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 220,660 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Die Zurich Insurance-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,04 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

