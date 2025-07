Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Nachmittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 76,81 CHF abwärts.

Das Papier von Nestlé gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 76,81 CHF abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nestlé-Aktie bisher bei 76,70 CHF. Mit einem Wert von 77,15 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 990.138 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 95,08 CHF. Dieser Kurs wurde am 23.07.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.12.2024 bei 72,82 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,06 CHF ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 86,20 CHF für die Nestlé-Aktie aus.

Am 24.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 23.07.2026.

In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,34 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

