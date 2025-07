Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels in Rot

Euro STOXX 50 aktuell

Der Euro STOXX 50 gab sich zum Handelsschluss schwächer.

Am Montag tendierte der Euro STOXX 50 via STOXX schlussendlich 0,31 Prozent leichter bei 5.342,48 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,461 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,019 Prozent auf 5.358,19 Punkte an der Kurstafel, nach 5.359,23 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 5.360,05 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5.318,53 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, bei 5.233,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4.935,34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4.827,24 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 8,63 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 5.568,19 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.540,22 Zählern verzeichnet.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell BASF (+ 2,33 Prozent auf 43,49 EUR), Stellantis (+ 1,39 Prozent auf 8,05 EUR), BMW (+ 1,17 Prozent auf 84,50 EUR), Infineon (+ 1,02 Prozent auf 38,51 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,73 Prozent auf 577,80 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Enel (-3,32 Prozent auf 7,67 EUR), Rheinmetall (-1,12 Prozent auf 1.815,00 EUR), UniCredit (-1,02 Prozent auf 57,26 EUR), Deutsche Börse (-0,76 Prozent auf 262,20 EUR) und Allianz (-0,58 Prozent auf 343,60 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 5.379.715 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 308,037 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,87 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Nordea Bank Abp Registered-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,73 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

