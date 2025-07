LSE-Handel: Anleger lassen FTSE 100 zum Handelsende steigen

Marktbericht

So performte der FTSE 100 am Montag letztendlich.

Letztendlich bewegte sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,23 Prozent stärker bei 9.012,99 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,630 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8.992,12 Punkte an der Kurstafel, nach 8.992,12 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 8.975,22 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 9.012,99 Punkten erreichte.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, wurde der FTSE 100 auf 8.774,65 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, wurde der FTSE 100 mit 8.275,66 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 8.155,72 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 9,11 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 9.016,98 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7.544,83 Zählern.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Antofagasta (+ 4,71 Prozent auf 19,57 GBP), Fresnillo (+ 3,60 Prozent auf 14,97 GBP), Marks Spencer (+ 3,04 Prozent auf 3,52 GBP), Glencore (+ 3,03 Prozent auf 3,13 GBP) und J Sainsbury (+ 2,76 Prozent auf 2,98 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Flutter Entertainment (-2,28 Prozent auf 223,00 GBP), BAE Systems (-2,04 Prozent auf 19,01 GBP), Informa (-1,70 Prozent auf 8,22 GBP), Diageo (-1,66 Prozent auf 18,97 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-1,62 Prozent auf 106,55 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 65.970.756 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 187,779 Mrd. Euro heraus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie mit 5,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Phoenix Group-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net