Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagvormittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 76,83 CHF.

Die Nestlé-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 76,83 CHF abwärts. In der Spitze büßte die Nestlé-Aktie bis auf 76,79 CHF ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 76,91 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 120.515 Nestlé-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 95,08 CHF. Dieser Kurs wurde am 23.07.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,82 CHF. Dieser Wert wurde am 20.12.2024 erreicht. Abschläge von 5,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,06 CHF, nach 3,05 CHF im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Nestlé-Aktie wird bei 86,20 CHF angegeben.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Nestlé am 24.07.2025 präsentieren. Am 23.07.2026 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,34 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

