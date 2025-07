Deutsche Bank AG

Nestlé Hold

14:41 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nestle von 82 auf 81 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach den Ergebnissen des ersten Halbjahres nehme er nur geringfügige Änderungen an seinen Prognosen vor, schrieb Analyst Tom Sykes am Freitag. So hebt er seine EPS-Schätzung für 2025 um 0,5 Prozent an, senkt aber diejenige für das Folgejahr um 0,4 Prozent. Die Marge im zweiten Halbjahr werde nun voraussichtlich unter 16 Prozent liegen. Es dürfte einige Zeit dauern, bis die Ebit-Zahlen das widerspiegelten, was er als grundlegende Geschäftsverbesserung ansehe, so der Analyst. Der freie Cashflow sei für ein fremdfinanziertes Unternehmen ebenfalls enttäuschend ausgefallen, und die Dividende sei stärker gefährdet, sofern das Geschäft nicht wieder an Dynamik gewinne./ajx/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2025 / 08:04 / CET

