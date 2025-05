Juristische Probleme

Dem US-Softwarekonzern Strategy drohen juristische Auseinandersetzungen mit unabsehbaren Folgen. Anleger reagieren zeitweise verunsichert auf die Nachrichten.

• Sammelklage gegen Strategy

• Angeblich irreführende Aussagen zur Bitcoin-Rentabilität

• Strategy kauft unbeirrt weiter Bitcoins



3,41 Prozent auf 402,69 US-Dollar hat die Aktie von Strategy am Mittwoch an der NASDAQ an Wert eingebüßt. Vorbörslich geht es allerdings bereits wieder 2,14 Prozent auf 411,32 US-Dollar nach oben.

Sammelklagen drohen

Wie aus einer Meldung an die US-Börsenaufsicht SEC hervor geht, droht dem Unternehmen eine juristische Auseinandersetzung. Demnach wurde vor dem US-Bezirksgericht im Eastern District of Virginia eine Sammelklage gegen den auf Unternehmensebene größten Bitcoin-HODLER eingereicht. Im Rahmen der Klage wird dem US-Konzern vorgeworfen, gegen mehrere Bestimmungen des Securities Exchange Act von 1934 verstoßen zu haben. Unter anderem soll die Unternehmensführung falsche oder irreführende Aussagen über die Rentabilität der Bitcoin-Strategie gemacht haben. Konkret heißt es, die Beklagten hätten versäumt, den Anlegern mitzuteilen, dass "die erwartete Rentabilität der Bitcoin-fokussierten Anlagestrategie und des Treasury-Geschäfts des Unternehmens überbewertet" gewesen sei, zudem seien "verschiedene Risiken im Zusammenhang mit der Volatilität von Bitcoin und das Ausmaß der Verluste, die Strategy nach der Einführung von ASU 2023-08 hinsichtlich des Werts seiner digitalen Vermögenswerte verzeichnen konnte", verschwiegen worden.

Ins Visier haben die Kläger dabei die oberste Führungsebene von Strategy genommen: CEO Michael Saylor, Präsident Phon Le und Finanzchef Andrew Kang sind von den Vorwürfen betroffen.

Bitcoin weiter auf Rekordkurs

Während Strategy Sammelklagen drohen, hält das Unternehmen an seiner Bitcoin-Strategie unverändert fest. Auch in dieser Woche deckte sich Strategy mit weiteren Coins ein. Aus einer ebenfalls bei der SEC eingereichten Meldung des Unternehmens vom Montag geht hervor, dass Strategy 7.390 BTC für rund 764,9 Millionen US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von 103.498 US-Dollar pro Bitcoin erworben hat. Damit hat das Unternehmen zu einem Zeitpunkt zugeschlagen, zu dem die weltgrößte Kryptowährung bereits wieder auf Rekordkurs war - am Donnerstag nahm der BTC sogar erstmals Kurs auf die Marke 112.000 US-Dollar.

Der Optimismus für weitere Preisaufschläge scheint bei Strategy aber ungeachtet der neuen Rekordstände ungebrochen. Insgesamt besitzt das Unternehmen nun 576.230 Bitcoins, die zu aktuellen Marktpreisen von zuletzt 111.000 US-Dollar einen Wert von knapp 64 Milliarden US-Dollar hätten.



