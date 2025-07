Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) präsentiert sich am Nachmittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,8 Prozent auf 451,00 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,8 Prozent auf 451,00 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bei 453,60 USD. Bei 447,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.391.685 Stück gehandelt.

Am 22.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 542,85 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,37 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 103,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 77,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Strategy (ex MicroStrategy) am 01.05.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -16,49 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,31 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,63 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 111,07 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 115,25 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) am 05.08.2025 präsentieren.

