Bilanz vorgelegt

Das US-amerikanische IT-Sicherheitsunternehmen Palo Alto Networks hat am Dienstag nachbörslich seine Bücher geöffnet und über seine Geschäfte berichtet. So reagiert die Palo Alto-Aktie.

Werte in diesem Artikel

Für Palo Alto Networks ist das dritte Geschäftsquartal 2025 mit einem Gewinnsprung zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich von 0,430 US-Dollar auf 0,80 US-Dollar und lag damit über den Analystenerwartungen von 0,771 US-Dollar.

Der Umsatz konnte unterdessen ebenfalls erhöht werden, die Erlöse kletterten von 1,98 Milliarden US-Dollar auf 2,3 Milliarden US-Dollar. Damit lief es auf Umsatzseite ebenfalls besser als erwartet, Analysten hatten zuvor 2,28 Milliarden US-Dollar an Erlösen in Aussicht gestellt.

Ausblick leicht erhöht

Für das laufende vierte Quartal stellt Palo Alto Networks nun Erlöse zwischen 2,49 und 2,51 Milliarden US-Dollar in Aussicht, im Gesamtjahr will man zwischen 9,17 und 9,19 Milliarden US-Dollar umsetzten. Bislang hatte man hier 9,15 bis 9,20 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt.

Auch der Gewinn soll etwas stärker steigen als zuletzt prognostiziert: Beim bereinigten EPS rechnet man nun mit einem Wert zwischen 3,26 und 3,28 US-Dollar.

Anleger hatten sich trotz der leicht verbesserten Prognosen aber offenbar dennoch mehr erhofft. Die Palo Alto-Aktie zeigte sich am Dienstag nachbörslich an der NASDAQ 3,94 Prozent tiefer bei 186,81 US-Dollar.







Redaktion finanzen.net