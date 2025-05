Auszahlung

Die Porsche-Aktie gibt im Donnerstagshandel deutlich nach. Für Anleger sind dies aber keine Depot-Verluste, sondern rein optischer Natur.

Mit einem Abschlag von 4,74 Prozent auf 43,50 Euro im XETRA-Handel hält die Aktie von Porsche die rote Laterne im deutschen Leitindex DAX.

Wer­bung Wer­bung

Dass die Porsche-Aktie 2,18 Euro an Wert verliert, ist aber nicht negativen Unternehmensnachrichten sondern der heute fälligen Dividendenzahlung zu schulden. 2,31 Euro bucht der Sportwagenhersteller heute für das vergangene Jahr in die Anlegerdepots, weshalb die Porsche-Aktie optisch in etwas dieser Höhe an Wert verliert. Ohne den Dividendenabschlag würde der Anteilsschein im Vortagesvergleich in etwas stabil notieren.

Das Porsche-Papier verzeichnet für 2024 eine Dividendenrendite von 3,95 Prozent. Damit zog die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich an, als sie noch 2,89 Prozent betrug.



Redaktion finanzen.net