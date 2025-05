Gewinnmitnahmen

Bei den drei einschlägigen deutschen Rüstungsaktien sind manche Anleger am Donnerstag nach den jüngsten Rekorden zu Gewinnmitnahmen übergegangen.

Vor allem zeigte sich dies bei RENK, die binnen einer Woche um mehr als 22 Prozent gestiegen sind. Am Donnerstag verliert der Anteilsschein auf XETRA zeitweise 0,57 Prozent auf 69,18 Euro.

Auch bei Rheinmetall und HENSOLDT gab es ausnahmsweise keine neuen Bestmarken. HENDSOLDT-Aktien gewinnen am Donnerstag dagegen zeitweise 0,25 Prozent auf 79,20 Euro. Für Papiere von Rheinmetall geht es zeitgleich im XETRA-Handel um 0,42 Prozent auf 1.787,50 Euro abwärts.

RENK ist in diesem Jahr innerhalb der DAX-Indexfamilie der Überflieger: Die Aktie hat sich 2025 fast vervierfacht, während Rheinmetall zuletzt der Verdreifachung nahe waren. HENSOLDT tat sich zuletzt etwas schwerer, ist aber 2025 mit einem Anstieg um fast 130 Prozent auch stark.

Knackpunkt für die Rüstungswerte ist die Aussicht auf weiter anziehende Investitionen in Europa. Ein Ende des Ukraine-Krieges ist nicht in Sicht und der Rückhalt der USA für andere Nato-Länder lässt unter Präsident Donald Trump nach.

Rheinmetall meldet neue Kooperation

Unternehmensnachrichten rücken dabei am Donnerstag in den Hintergrund. Dass Rheinmetall Landsysteme GmbH, eine Tochtergesellschaft der Rheinmetall AG, und Indra eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) über eine strategische Zusammenarbeit im Bereich gepanzerter Fahrzeuge für die spanischen Streitkräfte unterzeichnet haben, wird von Anlegern nur am Rande gewürdigt.

Die Kooperation soll die bereits bestehende enge Zusammenarbeit zwischen Indra und Rheinmetall - wie etwa beim Leopard 2E - weiter ausbauen, teilte der Rüstungsriese am Donnerstag mit. Eduardo Veen Martinez, Geschäftsführer von Rheinmetall Landsysteme betonte: "Mit dieser Absichtserklärung gehen Indra und Rheinmetall, zwei führende europäische Unternehmen im Bereich der Verteidigungstechnologie, eine starke Allianz ein, um die spanischen Streitkräfte bei der Modernisierung ihrer Kampffahrzeugflotte zu unterstützen". Bei Indra betont man ebenfalls die Vorteile der Partnerschaft: Die Vereinbarung mit Rheinmetall sei ein wichtiger Schritt in der Strategie von Indra, Allianzen und Partnerschaften zu bilden, um die eigenen Fähigkeiten in der Herstellung und Digitalisierung von Militärfahrzeugen in Spanien zu stärken. "Dies ist ein Beispiel dafür, was wir Europäer erreichen können, wenn wir zusammenarbeiten", so Ángel Escribano, CEO der Indra-Gruppe.

Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX