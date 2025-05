Kering-Aktie leichter: Gucci-Mutter Kering begibt Anleihe über 750 Millionen Euro

Emission

Kering hat eine Anleihe im Volumen von 750 Millionen Euro begeben.

Werte in diesem Artikel

Die Anleihe mit einer Laufzeit von viereinhalb Jahren besteht aus einer Tranche und ist mit einem Kupon von 3,125 Prozent ausgestattet, wie der Gucci-Mutterkonzern Kering mitteilte. Mit der Emission will der französische Luxusgüterkonzern seine finanzielle Flexibilität verbessern.

Wer­bung Wer­bung

An der EURONEXT in Paris fällt die Kering-Aktie am Mittwoch zeitweise um 0,54 Prozent auf 181,62 Euro.

DOW JONES