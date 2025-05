Hang Seng-Titel MTR-Aktie: So hoch ist die MTR-Dividendenauszahlung

Dividende

Dividendenkalender offenbart: So viel Dividende erhalten MTR-Anleger.

Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Titel MTR am 21.05.2025 wurde beschlossen, für das Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,31 HKD auszuzahlen. Damit ergab sich für die Dividende im Vorjahresvergleich keine Veränderung, wie die Dividendenhistorie zeigt. Somit schüttet MTR insgesamt 7,95 Mrd. HKD an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 4,62 Prozent.

MTR-Dividendenrendite

Der MTR-Titel ging am Tag der Hauptversammlung bei 3,12 EUR aus dem Frankfurt-Handel. Heute wird der MTR-Anteilsschein Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem MTR-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Investoren vorgenommen. Die Dividendenrendite für 2024 beträgt 4,83 Prozent. Die Dividendenrendite erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 4,32 Prozent betrug.

Tatsächliche Rendite verglichen mit MTR-Aktienkurs

Innerhalb von 3 Jahren fiel der Aktienkurs von MTR via Frankfurt um 40,00 Prozent. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 196,92 Prozent stärker zugenommen als der MTR-Kurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel MTR

Demnach würde sich die Dividende laut FactSet-Schätzungen nicht verändern. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 3,62 Prozent nachlassen.

Hauptdaten von Dividenden-Titel MTR

Die Börsenbewertung des Hang Seng-Unternehmens MTR steht aktuell bei 173,350 Mrd. HKD. MTR verfügt über ein KGV von aktuell 10,67. 2024 setzte MTR 60,011 Mrd. HKD um und erzielte ein EPS von 2,54 HKD.

