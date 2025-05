Stoxx Europe 50-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktionäre freuen

Dividende

Investoren aufpasst: So hoch fällt die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Dividendenausschüttung aus.

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell) am 20.05.2025 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 1,08 GBP für das Jahr 2024. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 4,85 Prozent an. Somit zahlt Shell (ex Royal Dutch Shell) insgesamt 6,78 Mrd. GBP an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 0,467 Prozent.

Shell (ex Royal Dutch Shell)- Dividendenrenditeanpassung

Der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteilsschein verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem asx-Handel bei 29,71 EUR in den Feierabend. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Shell (ex Royal Dutch Shell) wird der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Dividendenauszahlung an die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Die Dividendenrendite für 2024 beträgt 4,36 Prozent. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividendenrendite noch 4,00 Prozent betrug.

Tatsächliche Rendite verglichen mit Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktienkurs via asx 100,98 Prozent an Wert gewonnen. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 235,76 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Shell (ex Royal Dutch Shell)-Dividendenausblick

Für 2025 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 1,42 USD voraus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Verschlechterung auf 4,10 Prozent bedeuten.

Basisdaten von Dividenden-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)

Shell (ex Royal Dutch Shell) ist ein Stoxx Europe 50-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 147,527 Mrd. GBP. Das Shell (ex Royal Dutch Shell)-KGV beträgt aktuell 12,38. 2024 setzte Shell (ex Royal Dutch Shell) 214,238 Mrd. GBP um und erwirtschaftete ein EPS von 2,00 GBP.

Redaktion finanzen.net