Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Neutral an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurde von Goldman Sachs Group Inc. genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Munich Re von 573 auf 571 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Andrew Baker passte seine Schätzungen am Dienstag an die Ergebnisse des ersten Quartals an. Die Veränderungen seien eher geringfügig.

Um 12:21 Uhr rutschte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 580,00 EUR ab. Also weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 1,55 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 64.439 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien. Seit Jahresanfang 2025 legte das Papier um 20,3 Prozent zu. Die Ergebnisse für Q2 2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2025 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2025 / 10:31 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.