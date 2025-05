Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Mittwochmittag südwärts

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 579,60 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr fiel die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 579,60 EUR ab. In der Spitze büßte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 575,60 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 581,40 EUR. Der Tagesumsatz der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belief sich zuletzt auf 52.186 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 615,80 EUR erreichte der Titel am 24.04.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 6,25 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 421,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 27,24 Prozent sinken.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 20,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 21,40 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 565,25 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Am 23.02.2023 äußerte sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 11,05 EUR. Im letzten Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 11,05 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 20,65 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,65 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz für Q2 2025 wird am 08.08.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 07.08.2026.

Experten taxieren den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn für das Jahr 2025 auf 46,81 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätte eine Investition in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 3 Jahren abgeworfen

Swiss Re-Aktie dreht dennoch ins Minus: Swiss Re kann Gewinn trotz Waldbrandschäden steigern

Munich Re-Aktie weit im Minus: Munich Re bestätigt Ausblick nach deutlichem Gewinnrückgang