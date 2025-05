Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag fester

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Zuletzt sprang die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 577,80 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 577,80 EUR zu. In der Spitze gewann die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 580,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 579,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6.845 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 615,80 EUR erreichte der Titel am 24.04.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 6,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 421,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Verlust von 27,02 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 20,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 21,40 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 563,63 EUR aus.

Am 23.02.2023 lud Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 11,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 11,05 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 20,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 20,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz für Q2 2025 wird am 08.08.2025 erwartet. Schätzungsweise am 07.08.2026 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn für das Jahr 2025 auf 46,82 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

