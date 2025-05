Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schiebt sich am Montagvormittag vor

Kursentwicklung

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 570,20 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 570,20 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 571,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 569,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 9.021 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 615,80 EUR markierte der Titel am 24.04.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 8,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 421,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre betrug im Jahr 2024 20,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 21,40 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 563,63 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 11,05 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 11,05 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 20,65 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 20,65 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2025 erfolgen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft möglicherweise am 07.08.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 46,82 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Swiss Re-Aktie dreht dennoch ins Minus: Swiss Re kann Gewinn trotz Waldbrandschäden steigern

Munich Re-Aktie weit im Minus: Munich Re bestätigt Ausblick nach deutlichem Gewinnrückgang

DZ BANK: Kaufen für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie