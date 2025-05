Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Anleger schicken Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Freitagnachmittag ins Minus

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 567,40 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 567,40 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 567,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 570,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 221.230 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.04.2025 bei 615,80 EUR. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 7,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 421,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 20,00 EUR an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 21,30 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 563,63 EUR.

Am 23.02.2023 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 11,05 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 11,05 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 20,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 07.08.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn in Höhe von 46,81 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Munich Re-Aktie weit im Minus: Munich Re bestätigt Ausblick nach deutlichem Gewinnrückgang

DZ BANK: Kaufen für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Neutral