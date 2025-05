Jefferies & Company Inc.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

13:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen und Aussagen zum Ausblick auf "Hold" mit einem Kursziel von 485 Euro belassen. Analyst Philip Kett sprach in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung von einem gemischten Zahlenwerk. Zwar entsprächen die Resultate auf Konzernebene weitgehend den durchschnittlichen Analystenschätzungen (Konsens), doch im Detail sehe das anders aus. Während der Rückversicherer im Bereich Lebens- und Krankenrückversicherungen (L&H) eine deutliche Verbesserung um 30 Prozent bekannt gegeben habe, sei im Bereich Schaden- und Unfallversicherung (P&C) eine ähnlich deutliche Verfehlung um 20 Prozent gemeldet worden./rob/ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2025 / 02:02 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2025 / 02:02 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com