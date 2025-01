Barclays Capital

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight

11:46 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Munich Re von 551 auf 554 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Ein aktives Schadenumfeld im ersten Quartal 2025 und etwas schwächere Preiserneuerungen im Januar könnten die Gewinnprognosen für die europäischen Rückversicherer belasten, schrieb Analyst Ivan Bokhmat in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Schäden durch die verheerenden Waldbrände in Kalifornien sollten zwar die Disziplin im Sektor stützen, dennoch dürften die Preise bei der Erneuerungsrunde zur Jahresmitte fallen./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2025 / 05:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2025 / 05:48 / GMT

