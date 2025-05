DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Tesla erschwert Aktionärsklagen -- Moody's entzieht den USA das letzte Triple-A-Rating -- Lockheed im Fokus

Nach fünf Gewinnwochen in Folge starten DAX-Anleger am Montag verhalten in die neue Woche. Erst vor einer Woche hatte der DAX mit einem Rekordhoch von 23.911 Punkten sein Jahresplus auf 20 Prozent ausgebaut.

Der Börsenindex der Eurozone sollen mit Abgaben in den Montagshandel einsteigen.

Beim EURO STOXX 50 wird am Montag mit einer tieferen Eröffnung gerechnet.

Die europäischen Aktienmärkte dürften mit leichten Verlusten in die neue Woche starten. Da die Berichtssaison ihren Höhepunkt überschritten hat, fehlen aktuell frische Impulse von Unternehmensseite.

Die Nachrichtenlage bleibt insgesamt ruhig - abgesehen von der Herabstufung der US-Kreditwürdigkeit durch Moody’s auf Aa1. In der Folge gerieten US-Staatsanleihen am Freitagabend etwas unter Druck, was den Dollar vorübergehend schwächte. Der Greenback konnte sich jedoch rasch wieder erholen.

Am Vormittag rücken die Verbraucherpreise für die Eurozone im April in den Fokus, die insbesondere für kurzfristige Anleihen von Bedeutung sein könnten. Am Nachmittag stehen zudem außenpolitische Gespräche an: US-Präsident Donald Trump telefoniert zunächst mit Russlands Präsident Wladimir Putin , gefolgt von einem separaten Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

