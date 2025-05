Zölle & Co. im Fokus

Trotz wachsender Unsicherheit durch neue US-Zölle und angespannte Handelsbeziehungen mit China könnte Applied Materials langfristig profitieren.

• US-Zölle und globale Unsicherheiten belasten

• Verlagerung der Chipfertigung in die USA bietet Chancen

• Analysten optimistisch für Applied Materials-Aktie

Das weitreichende Zollpaket der US-Regierung belastet Unternehmen aus zahlreichen Branchen. Auch für den Halbleiterkonzern Applied Materials dürfte der aktuelle Handelskonflikt ein Dämpfer sein. Doch wenn die Chipindustrie in den USA anspringt, könnte Applied Materials eine entscheidende Rolle auf dem Halbleitermarkt spielen und erheblich davon profitieren, wie es in einem TipRanks-Bericht heißt.

Aktuelle Herausforderungen

Applied Materials steht derzeit unter Druck: Importzölle der US-Regierung auf Halbleiter und Elektronik sorgen für erhebliche Unsicherheit in der Branche. Das Unternehmen ist stark von asiatischen Kunden abhängig, insbesondere aus China. Im letzten Jahr stammten rund 30 Prozent des Umsatzes von dort, berichtet TipRanks. Vergeltungsmaßnahmen aus dem Ausland und steigende Kosten für essenzielle Materialien wie Silizium oder Seltene Erden könnten die Margen belasten. Hinzu komme, dass viele Chiphersteller angesichts der unklaren politischen Lage mit neuen Investitionen zögern, was sich negativ auf die Auftragslage für High-End-Anlagen von Applied Materials auswirken könnte.

Chancen für Applied Materials

Doch trotz der aktuellen Risiken könnte Applied Materials zu den größten Profiteuren zählen, sollte die US-Regierung ihren Plan zur Rückverlagerung der Chipproduktion erfolgreich umsetzen. Neue Halbleiterfabriken in den USA könnten eine enorme Nachfrage nach den spezialisierten Anlagen des Unternehmens schaffen. Zudem könnte Applied Materials von der wachsenden Nachfrage nach Advanced Packaging profitieren - einer Schlüsseltechnologie für moderne KI- und Hochleistungschips, bei der Applied Materials bereits eine starke Ausgangsposition besitze. Branchenprognosen zufolge könnte dieser Markt bis 2034 auf 79 Milliarden Dollar anwachsen, berichtet TipRanks.

Applied Materials-Aktie im Fokus

Die Applied Materials-Aktie ist an der US-Techbörse NASDAQ seit Jahresbeginn um 4,19 Prozent auf zuletzt 155,81 US-Dollar zurückgefallen (Stand: Schlusskurs vom 07.05.2025). Innerhalb der letzten zwölf Monate ging es für das Papier jedoch deutlicher abwärts. So haben die Anteilsscheine in diesem Zeitraum rund ein Viertel an Wert verloren. Damit notiert die Applied Materials-Aktie derzeit rund 39 Prozent unterhalb ihres 52-Wochen-Hochs, das bei 255,89 US-Dollar liegt.

An der Wall Street zeigen sich die Analysten für die Applied Materials-Aktie optimistisch. Bei TipRanks haben in den letzten drei Monaten 20 Wall-Street-Analysten ein 12-Monats-Kursziel für die Applied Materials-Aktie abgegeben. Von den 20 Analysten empfehlen 16 die Aktie zum Kauf, während drei ein Hold-Rating abgegeben haben und ein Analyst das Papier zum Verkauf empfiehlt. Das bedeutet ein starkes "Kaufen"-Konsensrating. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 203,03 US-Dollar und impliziert ein Aufwärtspotenzial von rund 30 Prozent in den nächsten zwölf Monaten, was darauf hindeuten könnte, dass das Papier derzeit unterbewertet ist.

