FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Papiere von Applied Materials von 175 auf 178 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Es sei eine "Ironie des Schicksals", dass ein Chipausrüster unter Chipmangel leide, schrieb Analyst Ingo Wermann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zur Lösung dieses kurzfristigen Problems dürfte man selbst aber langfristig beitragen. Die Investitionsoffensive in den Ausbau von Produktionskapazitäten bedeute eine anhaltende Auftragsflut./ag/mis