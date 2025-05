FTSE 100-Titel Unite Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Unite Group Aktionären eine Freude

Auszahlung an Investoren

Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Unite Group-Dividendenauszahlung aus.

Im Rahmen der Hauptversammlung von FTSE 100-Papier Unite Group am 15.05.2025 wurde eine Dividende für das Jahr 2024 in Höhe von 0,37 GBP je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung vergrößerte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 5,71 Prozent. 124,20 Mio. GBP werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 20,12 Prozent.

Unite Group-Dividendenrendite

Die Unite Group-Aktie ging am Tag der Hauptversammlung bei 8,17 GBP aus dem London-Handel. Die Unite Group-Aktie wird am heutigen Freitag Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Unite Group-Aktie optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Auszahlung der Dividende an die Unite Group-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2024 verzeichnet die Unite Group-Aktie eine Dividendenrendite von 4,62 Prozent. Die Dividendenrendite stieg damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 3,39 Prozent betrug.

Reale Rendite verglichen mit Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Unite Group-Kurs via London um 16,17 Prozent verringert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 31,26 Prozent besser entwickelt als der Unite Group-Kurs.

Unite Group-Dividendenausblick

Für das Jahr 2025 prognostizieren FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 0,38 GBP. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 4,71 Prozent ansteigen.

Hauptdaten der Unite Group-Aktie

Unite Group ist ein FTSE 100-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 3,995 Mrd. GBP. Dividenden-Aktie Unite Group besitzt aktuell ein KGV von 8,38. Im Jahr 2024 erzielte Unite Group einen Umsatz von 299,300 Mio.GBP sowie einen Gewinn je Aktie von 0,96 GBP.

Redaktion finanzen.net