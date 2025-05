Aufschläge in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Mittwochmittag im Plus

Optimismus in Frankfurt: MDAX bewegt sich zum Start des Freitagshandels im Plus

Is Alfa Laval (ALFVY) Outperforming Other Construction Stocks This Year?

RTX Chairman and CEO to present at the 2025 Bernstein Strategic Decisions Conference

Is Andritz (ADRZY) Outperforming Other Industrial Products Stocks This Year?

Heute im Fokus

Alibaba-Zahlen enttäuschen auf ganzer Linie. United Internet will 1&1-Anteil ausbauen. Scout24 nun erstmals bester DAX-Aufstiegskandidat. Warnstreik am DHL-Drehkreuz Leipzig. Trump fordert: Apple-Produktion in Indien nur für dortigen Markt. DAX-Konzerne mit deutlich weniger Gewinn. Rio Tinto investiert Milliardensumme in Wasserkraftwerk in Québec.