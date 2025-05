MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich HELLA GmbH-Anleger freuen

Dividende im Blick

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich HELLA GmbH-Anteilseigner über eine Dividendenzahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Im Zuge der Hauptversammlung von MDAX-Wert HELLA GmbH am 16.05.2025 wurde eine Dividende für das Jahr 2024 in Höhe von 0,95 EUR je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung vergrößerte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 33,80 Prozent. Die Gesamtausschüttung von HELLA GmbH umfasst 81,29 Mio. EUR. Damit wurde die HELLA GmbH-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 74,62 Prozent geschmälert.

HELLA GmbH- Ausschüttungsrendite im Fokus

Am Tag der Hauptversammlung ging der HELLA GmbH-Titel via XETRA bei einem Wert von 86,90 EUR aus dem Geschäft. Heute wird der HELLA GmbH-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem HELLA GmbH-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Anteilseigner vorgenommen. Für das Jahr 2024 weist das HELLA GmbH-Papier eine Dividendenrendite von 1,07 Prozent auf. Die Dividendenrendite stieg damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 0,86 Prozent betrug.

Reale Rendite verglichen mit Aktienkurs

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Kurs von HELLA GmbH via XETRA 159,40 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 173,22 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von HELLA GmbH

Für 2025 erwarten Analysten von FactSet eine Verringerung der Dividende auf 0,61 EUR. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 1,74 Prozent zulegen.

HELLA GmbH-Hauptdaten

Die Börsenbewertung des MDAX-Unternehmens HELLA GmbH beläuft sich aktuell auf 9,656 Mrd. EUR. Das HELLA GmbH-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 27,94. Der Umsatz von HELLA GmbH betrug in 2024 8,025 Mrd. EUR. Das EPS belief sich derweil auf 3,18 EUR.

Redaktion finanzen.net