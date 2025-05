DAX 40-Wert Volkswagen (VW) vz-Aktie: Weniger Dividende für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre

Ausschüttung

Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Volkswagen (VW) vz-Dividendenauszahlung aus.

Wie im Zuge der Hauptversammlung von DAX 40-Titel Volkswagen (VW) vz am 16.05.2025 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 6,36 EUR für das Jahr 2024. Das entspricht einer Verringerung der Volkswagen (VW) vz-Dividende um 29,80 Prozent verglichen mit dem Vorjahr. Die Gesamtausschüttung von Volkswagen (VW) vz beträgt 5,78 Mrd. EUR. Damit wurde die Volkswagen (VW) vz-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 50,74 Prozent verringert.

Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Dividendenrendite

Schlussendlich notierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie am Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 102,85 EUR. Das Volkswagen (VW) vz-Papier wird am heutigen Montag Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Volkswagen (VW) vz-Papier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Aktionäre vorgenommen. Volkswagen (VW) vz verzeichnet für das Jahr 2024 eine Dividendenrendite von 7,14 Prozent. Somit schrumpfte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 8,10 Prozent.

Vergleich von realer Rendite und Kursentwicklung

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Volkswagen (VW) vz-Aktienkurs via XETRA um 29,23 Prozent reduziert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -13,56 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenzahlungen im Vergleich mit der Peergroup

Im Vergleich mit der Peergroup (Mercedes-Benz Group (ex Daimler), BMW, Porsche Automobil vz) erweist sich Volkswagen (VW) vz im Jahr 2024 als überlegenste Dividenden-Aktie. Auch bei der Dividendenrendite kann die Dividenden-Aktie nicht so gut abschneiden wie die Konkurrenz. Während Volkswagen (VW) vz im Peergroup-Vergleich mit 5,78 Mrd. EUR die stärkste Dividenden-Aktie darstellt, kann Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit der höchsten Dividendenrendite von 4,30 Prozent punkten.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel Volkswagen (VW) vz

Für das Jahr 2025 sehen Analysten von FactSet eine Senkung der Dividende auf 6,26 EUR voraus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 6,45 Prozent abnehmen.

Fundamentaldaten von Volkswagen (VW) vz

Volkswagen (VW) vz ist ein DAX 40-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 49,726 Mrd. EUR. Volkswagen (VW) vz besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 4,16. 2024 setzte Volkswagen (VW) vz 324,656 Mrd. EUR um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 21,39 EUR.

