Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 95,54 EUR an der Tafel.

Bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie ließ sich um 11:49 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 95,54 EUR. Bei 97,30 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 95,26 EUR. Mit einem Wert von 97,06 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 439.332 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2025 auf bis zu 114,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Am 29.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 78,86 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,46 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,58 EUR. Im Vorjahr hatte Volkswagen (VW) vz 6,36 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 113,56 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 30.04.2025 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,69 EUR, nach 6,55 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 77,56 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 75,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q2 2025 wird am 25.07.2025 erwartet. Am 29.10.2026 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 17,96 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

