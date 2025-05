Solides Geschäftsprofil

Fitch Ratings hat das langfristige Emittentenausfallrating von E.ON mit BBB+ und stabilem Ausblick bestätigt. Die britische Großbank HSBC erhöht zudem das Kursziel.

Zur Begründung hieß es, E.ON habe als großer, diversifizierter Verteilnetzbetreiber ein solides Geschäftsprofil mit gut vorhersehbaren Erträgen und einem robusten Finanzprofil. Das Unternehmen erwirtschafte rund drei Viertel Prozent seines EBITDA aus dem vollständig regulierten Strom- und in geringerem Umfang aus dem Gasvertrieb, vor allem in Deutschland. "Wir gehen davon aus, dass der regulatorische Rahmen in den wichtigsten Märkten mittel- bis langfristig günstig bleiben wird", so die Ratingagentur.

Wer­bung Wer­bung

HSBC sieht viel Kurspotential

Die britische Großbank HSBC erhöhte in einer Studie ihr Kursziel auf 17,70 Euro, womit sie im dpa-AFX-Analyser zum derzeit höchsten Ziel von Goldman Sachs aufschließt, das bei 18 Euro liegt. Die HSBC-Analystin Meike Becker sieht trotz guten Laufs der E.ON-Aktie ein Kurspotenzial von 18 Prozent. 2025 ist diese mit einem Anstieg um ein Drittel der sechstbeste DAX-Wert.

Becker schrieb in ihrer Studie, in der sie Eon weiter mit "Buy" einstuft, dass das regulatorische Umfeld perspektivisch für Wachstum und schnelle Investitionen spreche. Bald schon erwartet sie mehr Klarheit, was die ab 2029 gültigen Regularien in Deutschland betrifft. Sie verwies außerdem auf bilanziellen Spielraum. Mit Analystenlob im Rücken haben die Aktien von E.ON am Montag zu den besten Werten im DAX gezählt. Die Papiere des Energiekonzerns legten via XETRA zuletzt noch um 1,3 Prozent auf 14,98 Euro zu.

DOW JONES / FRANKFURT (dpa-AFX)