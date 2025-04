Gewinnmitnahmen

In einem äußerst fragilen Börsenumfeld hat sich die E.ON-Aktie im bisherigen Jahresverlauf robust präsentiert. Am Mittwoch prägen aber Verluste das Bild.

• E.ON-Aktie zeigt sich 2025 bislang sehr stabil

• Trotz seltener Tagesverluste bleibt die fundamentale Lage positiv

• Analysten halten an Kaufempfehlungen und optimistischem Ausblick fest



Mit einem Kursplus von rund 34 Prozent seit Jahresstart hat die E.ON-Aktie seit Januar überproportionale Gewinne eingefahren. Dabei hat sich der Anteilsschein des deutschen Energieriesen bislang von dem durch die neue US-Regierung ausgelösten Zollchaos weitgehend unbeeindruckt gezeigt.

Defensive Aktien gefragt

Dass E.ON die Marktturbulenzen, die bei anderen Titeln für erhöhte Volatilität und teilweise sogar kräftige Kursverluste gesorgt hat, weitgehend unaufgeregt überstanden hat, ist dem defensiven Charakter des Unternehmens zu schulden.

Während Anleger insbesondere bei Wachstumsaktien und Titeln mit höherem Risiko die Reißleine gezogen und ihr Engagement verringert haben, konnte der Stromversorger punkten. Nicht nur liefen die Geschäfte zuletzt besser als erwartet: Zwar sank das bereinigte EBITDA im abgelaufenen Jahr um drei Prozent auf 9,05 Milliarden Euro. Das Ergebnis lag damit aber am oberen Ende der Prognose von 8,8 bis 9,0 Milliarden Euro. Analysten hatten im Mittel mit einem bereinigten EBITDA von 8,93 Milliarden Euro gerechnet. Auch der Ausblick wurde am Markt überaus positiv aufgenommen: So hob Europas größter Betreiber von Stromverteilnetzen das mittelfristige Gewinnziel für 2028 an und rechnet für 2025 mit deutlichem Wachstum.

Dass E.ON zudem ein verlässlicher Dividendenzahler ist und für 2024 Anleger 0,55 Euro je Aktie zahlt, was vier Prozent über dem Vorjahreswert liegt, ist in turbulentem Marktumfeld ebenfalls ein verlässlicher Anker, den Anleger zu schätzen wissen.

Gewinnmitnahmen drücken die Aktie

Dass die E.ON-Aktie am Mittwoch einen der in diesem Jahr selteneren Ausreißer hinlegt und im XETRA-Handel zeitweise 3,06 Prozent auf 15,05 Euro verliert, ist daher wohl eher nicht mit dem Start eines Abwärtstrends zu begründen. Die Aussichten für die E.ON-Aktie bleiben gut, Analysten zeigen sich reihenweise positiv gestimmt für die Aktie. Zuletzt hatte etwa die UBS ihr Kursziel für E.ON bei 16 Euro bestätigt und ihr "Buy"-Rating untermauert. Allerdings: Die DZ Bank hat nach gutem Lauf ihre Kaufempfehlung für E.ON jüngst aufgegeben. Die Dividendenrendite habe an Attraktivität eingebüßt und die jüngsten positiven Aspekte seien in der Bewertung nun weitgehend enthalten, begründete Analyst Werner Eisenmann den Schritt. Mit einem Jahresplus von einem Drittel sind die Eon-Aktien 2025 immer noch der viertgrößte Gewinner im DAX.

Auch bei anderen Energiewerten setzen am Mittwoch Gewinnmitnahmen ein. Während zyklische Aktien aus Sektoren wie Technologie, Banken oder Rohstoffe die Favoriten waren, fiel der gesamteuropäische Sektorindex Stoxx Europe 600 Utilities nach einer zweiwöchigen Rally zeitweise um 1,5 Prozent.

So fallen die RWE-Aktien an der Frankfurter Börse stellenweise um 1,1 Prozent auf 33,78 Euro.





Redaktion finanzen.net / dpa-AFX