Nach Brexit

Großbritannien und die EU haben fünf Jahre nach dem Brexit ein Abkommen zur Erleichterung des Handels und zur Stärkung der Sicherheitskooperation unterzeichnet.

Führende Vertreter der EU trafen sich am Montag in London mit dem britischen Premierminister Keir Starmer, um das Abkommen vorzustellen. Es macht Brexit zwar nicht rückgängig, aber zeigt, dass beide Seiten nach Jahren schmerzhafter Auseinandersetzungen das Kriegsbeil begraben haben.

Wer­bung Wer­bung

Starmer sagte, es sei an der Zeit, "die abgestandenen alten Debatten und politischen Kämpfe hinter sich zu lassen und vernünftige, praktische Lösungen zu finden, die das Beste für das britische Volk herausholen". Ihm schloss sich in London Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission, an. "Wir in Europa halten zusammen", sagte sie.

Das Abkommen beinhaltet einen neuen Sicherheitspakt, der britischen Rüstungsunternehmen Zugang zu einem EU-Verteidigungshaushalt von 150 Milliarden Euro gewähren wird, sowie eine Vereinbarung zur Harmonisierung der Lebensmittelvorschriften und zur drastischen Reduzierung der Grenzkontrollen für Lebensmittelexporte von Großbritannien in die EU. Nach Aussage von Offiziellen müssen die Details noch ausgearbeitet werden.

Großbritannien wird zudem für weitere zwölf Jahre Zugang zu seinen Fischereigewässern gewähren, und beide Seiten werden Gespräche aufnehmen, die es jungen Menschen erleichtern werden, sich für begrenzte Zeiträume frei zwischen Großbritannien und seinen EU-Nachbarn zu bewegen und zu arbeiten.

Wer­bung Wer­bung

Brexit-Handelshindernisse bleiben größtenteils bestehen

Obwohl die britische und die EU-Führung das Abkommen als ein wichtiges neues Kapitel der europäischen Zusammenarbeit darstellen, bleibt ein Großteil der Handelshindernisse bestehen. Großbritannien wird außerhalb der EU-Zollunion bleiben, und die Bürger werden nicht das Recht haben, sich frei im jeweils anderen Gebiet niederzulassen.

Obwohl der neue Sicherheitspakt ein Hauptziel von Starmers Regierung bei ihrem Amtsantritt im vergangenen Juli war, haben sowohl Großbritannien als auch die EU in den vergangenen Monaten ihre Bemühungen intensiviert, neue Handelsbeziehungen zu festigen. Hintergrund ist ihr Bestreben, europäische Unternehmen vor den Auswirkungen der Zollanhebungen der Trump-Regierung zu schützen.

Der Brexit hat sich nicht so entwickelt, wie von seinen Befürwortern erhofft, und ist jetzt in Großbritannien unpopulär. Laut einer Umfrage von Yougov von Anfang dieses Jahres sagen nur drei von zehn Briten, es sei eine gute Idee gewesen, die EU zu verlassen. Seit dem Brexit sind die britischen Exporte in die EU laut der britischen Regierung um 21 Prozent gefallen, die Importe sanken um 7 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Für Großbritannien wird der Sicherheitspakt britischen Unternehmen den Weg zum neuen Verteidigungsfonds der EU ebnen und auch erleichtern, britische Truppen durch Europa zu verlegen. Unterdessen wird ein Abkommen über Agrar- und Lebensmittelprodukte die Grenzkontrollen reduzieren - im Gegenzug dafür, dass Großbritannien aktuelle und künftige EU-Lebensmittelstandards befolgt. Großbritannien könnte auch Zugang zum EU- Strommarkt erhalten.

Von Laurence Norman und Max Colchester

DOW JONES