Der asiatische Technologiegigant Alibaba wird für seine enttäuschende Quartalsbilanz bestraft. Die Alibaba-Aktie gerät unter Druck.

3,88 Prozent auf 123,90 HKD fiel die Alibaba-Aktie am Freitag an der Börse in Hongkong. Bereits an der NYSE hatten die ADRS-Titel am Vortag 7,57 Prozent auf 123,90 US-Dollar eingebüßt. Schuld sind schwache Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtgeschäftsjahr.

Umsatz enttäuscht

Der Umsatz stieg im Schlussquartal zwar um sieben Prozent auf 236,5 Milliarden Yuan, damit wuchs Alibaba aber schwächer als erhofft: Die Markterwartungen für die Erlöse hatten im Vorfeld bei 237,9 Milliarden Yuan gelegen.

Dabei waren es insbesondere die Geschäftsbereiche E-Commerce und Cloud, die dafür sorgten, dass die Umsätze enttäuschten: Schwache Konsumausgaben hatten der E-Commerce-Sparte zugesetzt, hier wurde nur ein Plus von 22 Prozent auf 33,58 Milliarden Yuan erzielt - weniger als die erhofften 34,97 Milliarden Yuan. Auch die zunehmende Konkurrenzlage im Land war hier ein Belastungsfaktor für die Erlöse.

Im Cloud-Business wurden die Erwartungen mit einem Umsatzplus von 18 Prozent auf 30,13 Milliarden Yuan zwar leicht übertroffen, die Marge machte Anlegern aber Sorgen und weckte zudem erneut Zweifel an den KI-Aussichten von Alibaba und dem Gesamtsektor.

Im Gesamtjahr setzte Alibaba 996,347 Milliarden Yuan um - auf Jahressicht ein Wachstum von sechs Prozent.

Gewinn deutlich gestiegen

Der Nettogewinn lag im Schlussquartal bei 12,4 Milliarden Yuan gegenüber den erwarteten 24,7 Milliarden Yuan. Der satte Gewinnanstieg um 279 Prozent sorgte daher trotzdem für kräftige Enttäuschung.

"Mit Blick auf die Zukunft werden wir uns weiterhin auf unsere Kerngeschäfte konzentrieren und KI + Cloud als neuen Motor für unser langfristiges Wachstum weiter vorantreiben", sagte Eddie Wu, Chief Executive Officer der Alibaba Group im Rahmen der Bilanzvorlage.



