MÄRKTE EUROPA/DAX steigt erstmals über 24.000 Punkte

DOW JONES--An den europäischen Aktienmärkten geht es am Dienstag nach oben. Der DAX legt am Nachmittag um 0,5 Prozent auf 24.048 Punkte zu und notiert erstmals oberhalb von 24.000 Punkten. Die runden Tausender-Marken purzeln dieses Jahr nur so, seit Anfang des Jahres hat der DAX bereits gut 20 Prozent gewonnen. Nach dem guten Lauf gibt es allerdings auch mahnende Stimmen und Anzeichen, dass die Rally sich dem Ende neigen könnte. "So wenige DAX-Aktien wie gestern wurden zuletzt am 3. Januar gehandelt. Das war faktisch noch in der Weihnachtszeit. Das legt den Verdacht nahe, dass kaum noch jemand bereit ist, auf dem aktuell hohen Kursniveau zu kaufen", heißt es bei QC Partners. Solange keine Gewinnmitnahmen einsetzten, ginge das gut. Größere Gewinnmitnahmen könnten den DAX dann aber schnell drücken.

Der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,6 Prozent auf 5.458 Punkte. Nach der Berg-und Talfahrt am Vortag handeln Bundesanleihen etwas leichter. Der Euro hat sich über 1,12 Dollar eingenistet und handelt aktuell bei rund 1,1260.

Notenbanken im Blick - Australien und China senken Zinsen

Am Morgen bereits standen die Notenbanken im Blick. So wurden in China und Australien die Leitzinsen gesenkt. Mit den Zinsschritten in China signalisierte die Volksrepublik den Willen, über die Geldpolitik die lahmende Konjunktur anzuschieben. Gleichwohl erhofften sich Marktteilnehmer mehr und entschiedenere Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft und des privaten Konsums. Eine Zinssenkung der australischen Zentralbank hatten Ökonomen erwartet. Allerdings warnte die Reserve Bank of Australia vor Schocks für die globale Wirtschaft durch die US-Handelspolitik und Risiken durch das geopolitische Umfeld.

Analysten liefern die Impulse

Nachdem die Berichtssaison ihren Höhepunkt hinter sich hat, liefern die Analysten mit ihren Umstufungen und Kommentaren vermehrt die Impulse. Allianz notieren 1 Prozent im Minus, nachdem die Analysten von Goldman Sachs das Votum auf Neutral nach Buy abgestuft und das Ziel auf 374 Euro gesenkt haben. Allianz werde nun am oberen Ende seiner Bewertungsspanne gehandelt, nachdem die Aktie eine starke Kursentwicklung gezeigt hat, so die Analysten.

Gleich eine Serie von positiven Kommentaren gab es bei Schott Pharma am Vortag. Am Dienstag hoben dann die Analysten der UBS nochmals das Kursziel an. Für die Aktie geht es um knapp 8 Prozent nach oben.

Gleich um fast 9 Prozent nach unten geht es für die Aktie von SFC Energy. Und das obgleich die Erstquartalszahlen nach Einschätzung von Warburg im Rahmen der Erwartungen ausgefallen sind. Belastend könnte allerdings der schwache Auftragseingang von nur 17,8 Millionen Euro wirken, heißt es einschränkend.

Vodafone notieren an der Londoner Börse 3,2 Prozent im Plus. Stützend wirken die Cashflow-Aussagen des Telekomkonzerns. Auch will Vodafone im Jahresverlauf in Deutschland wieder auf den Wachstumspfad.

Das Update von Greggs (+7,5%) ist eindeutig ein Schritt in die richtige Richtung, auch wenn die britische Bäckereikette noch nicht über den Berg ist, sagt Goodbody-Analyst Patrick Higgins. Goodbody erwartet, dass Greggs in diesem Jahr 145 neue Geschäfte netto eröffnet.

Die Wiederaufnahme des Empire-Wind-Energieprojekts von Equinor in New York ist für den Konkurrenten Orsted (+15%) von Bedeutung, sagen Analysten von RBC Capital Markets. Obwohl Orsted nicht direkt an dem Projekt beteiligt sei, sei das dänische Unternehmen ein wichtiger Akteur in der Offshore-Windindustrie mit im Bau befindlichen Anlagen in den USA.

