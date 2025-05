DAX vor weiterem Rekordhoch - 24.000-Punkte-Marke im Blick -- Asiens Börsen in Grün -- NVIDIA rechnet mit Milliardenausfall durch US-Exporthürden -- Alphabet im Fokus

Dem Rekord vom Vortag dürften am Dienstag weitere folgen. Positive Vorgaben kommen aus den USA. Derweil stellte US-Präsident Trump nach seinem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sofortige Verhandlungen im Vatikan über eine Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine in Aussicht.

Der DAX könnte am Dienstag neue Rekorde erreichen und die Marke von 24.000 Punkten überspringen. Der TecDAX bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain.

Der deutsche Leitindex könnte seine Rekordrally am Dienstag fortsetzen.

Positive Vorgaben kommen aus den USA. Vom Telefonat zwischen US-Präsident Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin dürften derweil keine großen Impulse ausgehen. Die Berichtssaison neigt sich dem Ende und Unternehmensnachrichten bleiben rar. Die Veröffentlichung verschiedener Einkaufsmanagerindizes könnte am Donnerstag wieder Akzente setzen.

So ließ sich beim EURO STOXX 50 bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain.

Die europäischen Börsen werden am Dienstag freundlich erwartet.

Grund für die anfänglichen Abgaben war, dass nun auch Moody's als letzte der drei großen Ratingagenturen den USA die Spitzenbonitätsnote "AAA" entzogen hat. Die Analysten begründeten dies mit dem wachsenden Haushaltsdefizit. Dies bedeute, dass die Kreditaufnahme der US-Regierung immer schneller steigen werde, was langfristig die Zinsen nach oben treiben werde.

So ging der Dow Jones bei 42.792,07 Punkten um 0,32 Prozent höher aus der Sitzung. Zum Handelsbeginn hatte er noch leicht nachgegeben, konnte dann jedoch im Verlauf ins Plus drehen. Daneben schloss der Techwerteindex NASDAQ Composite mit einem Mini-Gewinn von 0,02 Prozent bei 19.215,46 Zählern. Zum Börsenstart hatte er noch weit im Minus gelegen, dann wurde der Abschlag über die Handelszeit hinweg jedoch zunehmend kleiner.

Die Märkte Asiens zeigen sich am Dienstag freundlich

In Tokio notiert der Nikkei 225 gegen 07:00 MESZ 0,29 Prozent höher bei 37.606,23 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite 0,38 Prozent auf 3.380,46 Punkte hinzu.

In Hongkong legt der Hang Seng 1,29 Prozent auf 23.634,21 Zähler zu.

Die ostasiatischen Börsen zeigen sich freundlich. Am Dienstag hat die People's Bank of China ihren Referenzzins für Bankkredite an Unternehmen und Haushalte gesenkt. Daneben haben die vier größten staatlichen Banken Chinas angekündigt, ihre Einlagenzinsen um bis zu 25 Basispunkte zu senken.

