1. DAX vorbörslich fester

Der DAX bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain und könnte am Dienstag die 24.000-Punkte-Marke knacken.

2. Börsen in Fernost in Grün

In Tokio notiert der Nikkei 225 gegen 07:00 MESZ 0,29 Prozent höher bei 37.606,23 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite 0,38 Prozent auf 3.380,46 Punkte hinzu.

In Hongkong legt der Hang Seng 1,29 Prozent auf 23.634,21 Zähler zu.

3. NVIDIA-Aktie im Fokus: US-Exporthürden sorgen für Milliardenausfall

Der Chipkonzern NVIDIA schätzt das entgangene Geschäft durch die verschärften Ausfuhr-Beschränkungen der US-Regierung auf 15 Milliarden Dollar. Zur Nachricht

4. Alphabet-Aktie: Google gibt bei Entwicklerkonferenz Ausblick auf Zukunftspläne - Fokus auf KI erwartet

Google gibt am Dienstag (ab 19.00 Uhr MESZ) bei der jährlichen Entwicklerkonferenz einen Ausblick auf seine Zukunftspläne. Zur Nachricht

5. Gerresheimer-Aktie freundlich: Gerresheimer bestätigt Langfristziele

Der Pharma- und Kosmetik-Verpackungshersteller Gerresheimer hält an seinen langfristigen Zielen fest. Zur Nachricht

6. Rio Tinto-Aktie: Rio Tinto und Codelco bündeln Kräfte für Lithium-Joint-Venture

Rio Tinto gründet ein Joint Venture mit der Corporacion Nacional Del Cobre de Chile (Codelco), um ein Lithiumprojekt im chilenischen Salar de Maricunga zu entwickeln. Zur Nachricht

7. Palo Alto Networks-Anleger warten auf Bilanz

Nach US-Börsenschluss stehen die Quartalszahlen von Palo Alto Networks auf der Agenda. Was Analysten erwarten 8. secunet-Aktie legt zu: secunet-CEO tritt überraschend früher ab - Nachfolge geregelt

Beim IT-Sicherheitsunternehmen secunet Security Networks nimmt der bisherige Chef Axel Deininger überraschend schon jetzt seinen Abschied. Zur Nachricht

9. Ölpreise bewegen sich kaum

Die Ölpreise haben sich am Dienstag wie schon an den vergangenen Handelstagen kaum verändert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete am Morgen 65,32 US-Dollar und damit 22 Cent weniger als am Vortag. Damit befindet sich der Preis am oberen Ende der Spanne von 64 bis 66 Dollar, in der sich Brent-Öl seit etwas mehr als einer Woche bewegt. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Lieferung im Juni legte am Morgen leicht auf 62,72 Dollar zu. Auch beim WTI hielten sich die Ausschläge zuletzt in Grenzen.

10. Euro kaum bewegt

Der Euro ist am Dienstag auf dem Niveau vom Montagabend in den Handel gestartet und kostet weiter mehr als 1,12 US-Dollar.