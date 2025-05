S&P 500-Titel Republic Services-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Republic Services-Aktionäre freuen

Qualitätsdividende

Republic Services-Investoren aufpasst: So hoch fällt die Republic Services-Dividendenausschüttung aus.

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Republic Services am 19.05.2025 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 2,23 USD für das Jahr 2024. Damit wurde die Republic Services-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 8,25 Prozent angezogen. Die gesamte Dividendenausschüttung von Republic Services beläuft sich auf 687,00 Mio. USD. Im Vorjahresvergleich wurde die Gesamtausschüttung somit um 7,66 Prozent angehoben.

Republic Services-Ausschüttungsrendite

Am Tag der Hauptversammlung schloss der Republic Services-Anteilsschein via New York bei einem Wert von 250,37 USD. Republic Services weist für das Jahr 2024 eine Dividendenrendite von 1,11 Prozent auf. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich vermindert, damals betrug sie noch 1,25 Prozent.

Kursentwicklung im Verhältnis zu realer Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Republic Services-Kurs via New York 206,41 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Zuwachs von 214,77 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel Republic Services

Für das Jahr 2025 gehen FactSet-Experten von einer Erhöhung der Dividende auf 2,36 USD aus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 0,94 Prozent sinken.

Fundamentaldaten der Republic Services-Aktie

Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens Republic Services beträgt aktuell 78,177 Mrd. USD. Das KGV von Republic Services beläuft sich aktuell auf 31,00. 2024 setzte Republic Services 16,032 Mrd. USD um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 6,50 USD.

