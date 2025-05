Steigende Ticketpreise

Der Billigflieger Ryanair hat sich am Montag optimistisch in Bezug auf die Entwicklung der Ticketpreise gezeigt, was die Aktie auf ein Rekordhoch hievte. Im diesem Sog können auch die Papiere des Reisekonzerns TUI stark profitieren.

• TUI jüngst von zögerlichem Buchungsverhalten der Konsumenten belastet

• Ryanair: Preisaussichten für die Sommersaison besser als von Analysten erwartet

• Hoffnung wächst auch bei TUI-Aktionären

Wer­bung Wer­bung

Mitte Mai hatte TUI seinen Quartalsbericht vorgelegt. Zwar waren die Ergebnisse eigentlich solide, jedoch enttäuschten zögerliche Reisebuchungen die Anleger. Der späte Ostertermin verschiebt das Geschäft in diesem Jahr nach hinten. Einerseits fehlten dem Konzern im Winterhalbjahr Umsatz und Gewinn aus den Osterurlauben. Andererseits buchten die Menschen ihre Reisen für den Sommer später als sonst, teilte TUI mit.

Ryanair macht Hoffnung

Doch nun gibt es einen Hoffnungsschimmer. Am gestrigen Montag vermeldete Ryanair zwar für das Geschäftsjahr 2024/2025 wegen gesunkener Ticketpreise einen Gewinnrückgang, jedoch zeigte sich der Billigflieger für das laufende Jahr optimistisch.

Bereits für das laufende erste Quartal bis Ende Juni rechnet Unternehmens-Chef Michael O'Leary dank der Osterferien im April wieder mit teureren Tickets. Auch für die so wichtige Sommersaison fielen die Preisaussichten deutlich besser aus, als erwartet: So rechnet Ryanair damit, dass die Ticketpreise im zweiten Geschäftsquartal bis Ende September einen Teil des Rückgangs aus dem Vorjahr wieder aufholen.

Wer­bung Wer­bung

Für das gesamte laufende Geschäftsjahr bis Ende März 2026 erwartet die Fluggesellschaft aus Irland, dass sie den Rückgang der Ticketpreise um sieben Prozent aus dem Vorjahr größtenteils wieder wettmachen kann. Dies sollte zu einem angemessenen Wachstum des Nettogewinns führen, hieß es. Diese Nachricht kam an der Börse gut an und hievte die Ryanair-Aktie am Montag auf ein Rekordhoch.

TUI-Aktie profitiert

Angesichts dessen wächst nun in der Reisebranche die Hoffnung, dass die Entwicklung im laufenden Jahr doch besser als befürchtet ausfallen könnte. Deshalb gehörte die TUI-Aktie am Montag mit einem Plus von 1,6 Prozent zu den größten Gewinnern im MDAX. Die Begeisterung hält auch am Dienstag an so dass die TUI-Aktie via XETRA zeitweise um 2,40 Prozent auf 7,07 Euro zulegen kann.

Redaktion finanzen.net