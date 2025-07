TUI Aktie News: TUI am Nachmittag mit roter Tendenz

So entwickelt sich TUI

Die Aktie von TUI gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 7,82 EUR.

Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr um 1,1 Prozent auf 7,82 EUR ab. In der Spitze fiel die TUI-Aktie bis auf 7,72 EUR. Mit einem Wert von 7,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der TUI-Aktie belief sich zuletzt auf 1.460.644 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,88 EUR) erklomm das Papier am 12.12.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 5,05 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass TUI-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,103 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TUI 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,22 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte TUI am 14.05.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,70 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TUI einen Umsatz von 3,65 Mrd. EUR eingefahren.

Die TUI-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.08.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.08.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass TUI im Jahr 2025 1,20 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie pendelt um 8-Euro-Marke - Experten optimistisch für baldigen Ausbruch

TUI gibt erstmals seit 2018 wieder Schuldschein über 250 Millionen Euro aus - Aktie tiefer

TUI-Aktie im Visier von Shortsellern: Dennoch neues Jahreshoch erreicht