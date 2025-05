Größter Börsengang 2025

Der chinesische Batteriehersteller CATL ist mit einem kräftigen Kursplus in seinen ersten Handelstag an der Hongkonger Börse gestartet. CATL war bereits in der vergangenen Woche für den Handel an der Börse Hongkong zugelassen worden.

Zum Handelsstart notierte die Aktie bei 296 Hongkong-Dollar ein Plus von 12,5 Prozent. Zeitweise lag sie später sogar mit über 18 Prozent im Plus.

Dabei erzielte das Unternehmen einen Emissionserlös von umgerechnet rund 4,6 Milliarden US-Dollar (rund 4 Milliarden Euro). Es handelt sich um den bisher größten Börsengang des Jahres weltweit. Seit Dienstag wird die Aktie nun tatsächlich gehandelt.

Erlöse sollen in Fabrik in Ungarn fließen

CATL ist Weltmarktführer bei Batterien für Elektroautos und beliefert unter anderem Tesla, BMW und Volkswagen. CATL betreibt in Thüringen nach Einschätzung von Fachleuten eine der größten Batteriezellen-Fabriken für Elektroautos in Europa. Sie war 2023 offiziell in Betrieb gegangen.

Das frische Kapital soll laut vorheriger Berichte in den Ausbau internationaler Produktionskapazitäten fließen, insbesondere in ein neues Werk im ungarischen Debrecen. Dort hat auch BMW seine Fabrik für die neue Elektroautogeneration der sogenannten "Neuen Klasse" hochgezogen, deren Autos in diesem Jahr auf den Markt kommen sollen.

Die CATL-Notierung in Hongkong erfolgt zusätzlich zur bestehenden Börsennotierung im chinesischen Shenzhen, wo CATL bereits seit 2018 gelistet ist. Von der Platzierung in Hongkong erhofft sich der Konzern einen besseren Zugang zu internationalen Anlegern. In Hongkong wurde der Börsengang von CATL als Erfolg für den zuletzt angeschlagenen Finanzplatz gesehen.

