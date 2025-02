Zusammenarbeit

Der chinesische Batteriekonzern Contemporary Amperex Technology (CATL) wird mit Volkswagen bei der Entwicklung von Batterien für Elektrofahrzeuge, neuen Materialien und anderen Autoteilen zusammenarbeiten.

Der chinesische Konzern gab am Freitag bekannt, dass er eine Absichtserklärung mit Volkswagen unterzeichnet habe, um seine Partnerschaft in der Forschung und Entwicklung von Elektrofahrzeugbatterien, neuen Materialanwendungen und der Entwicklung von Autoteilen zu stärken.

Wer­bung Wer­bung

Volkswagen erklärte, die Partnerschaft mit CATL werde dazu beitragen, seinen Kunden bessere Batterielösungen anzubieten, seine Lieferkette zu unterstützen und den wachsenden Anforderungen des Marktes für Elektrofahrzeuge besser gerecht zu werden.

Dieser Schritt erfolgt vor dem Hintergrund eines sich verschärfenden Wettbewerbs auf dem chinesischen Markt für Elektroautos, auf dem mehrere einheimische Hersteller preiswertere und fortschrittlichere Fahrzeuge auf den Markt bringen, und das wesentlich schneller als ausländische Marken. Laut SNE Research mit Sitz in Seoul hatte CATL im Jahr 2024 einen Anteil am weltweiten Batteriemarkt von mehr als ein einem Drittel, mehr als doppelt so viel wie BYD auf Platz zwei.

Wer­bung Wer­bung

Volkswagen hat sich außerdem mit dem chinesischen Elektroautohersteller Xpeng zusammengetan, um eines der größten Schnellladenetze für Elektrofahrzeuge in China mit mehr als 20.000 Ladesäulen in 420 Städten in China aufzubauen.

Die CATL-Aktie notiert an der Börse in Shanghai letztendlich 1,98 Prozent höher bei 275,55 Renminbi. Die VW-Aktie hingegen zeigt sich via XETRA zeitweise 0,58 Prozent im Plus bei 97,88 Euro.

Von Jiahui Huang

DOW JONES